Herbstferien im Spandauer Forst

Ab nach Draußen! Eine Woche lang können Kinder von 8 bis 10 Jahren im Wald abtauchen.

Im herbstlichen Wald können sich die Kids von dem Trubel in der Stadt erholen. Das heißt aber keineswegs, dass Langeweile zwischen Büchen und Bäumen angesagt ist! Die Teilnehmer bauen Waldhütten, folgen den Spuren wilder Tiere, lernen spannende Hintergrundinformationen zu Wald und Umwelt, toben im Herbstlaub, schnitzen Figuren aus Holz und suchen nach Schätzen im Spandauer Forst.

