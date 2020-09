Herbstcamp in der Digitalwerkstatt

14. bis 16. Oktober 2020

Drei Tage lang in die digitale Welt eintauchen: In den Herbstferien können Kinder von sechs bis acht Jahren einen Schritt in die Zukunft wagen.

Roboter bauen, Computerspiele entwerfen, mit 3D-Druckern experimentieren, Filme schneiden: In dem dreitägigen Herbstcamp lernen die Kids die vielfältigen Möglichkeiten des Digitalen kenne. Professionelle Trainer führen die Kleinen spielerisch an die verschiedenen Stationen des Camps heran. Materialen, Getränke und ein tägliches warmes Mittagessen sind im Preis inklusive.

Auf einen Blick Was Herbstcamp in der Digitalwerkstatt Location Haba Digitalwerkstatt Beginn 14. Oktober 2020 Ende 16. Oktober 2020 Öffnungszeiten Täglich von 9 bis 16 Uhr Eintritt 281,71 Euro Weitere Termine 21. bis 23. Oktober 2020 Anmeldung Erforderlich: online Adresse Linienstraße 121 10115 Berlin Zum Stadtplan

