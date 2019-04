Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung lädt zum Sommerkino am Reichstagufer ein.

Umsonst und draußen am Reichstagufer: Direkt an der Spree werden beim Sommerkino am Bundespresseamt im August bekannte Spielfilme zu sehen sein. Ein Programm ist noch nicht verfügbar. Alle Filme werden in deutscher Sprache gezeigt.