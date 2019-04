Sommerkino Kulturforum Potsdamer Platz

Vor der beeindruckenden Kulisse des nächtlich erleuchteten Potsdamer Platzes gibt es beim Sommerkino Kulturforum Open Air Kinoerlebnisse mitten in der Stadt.

Auf bis zu 1000 Liegestühlen können die Kinogäste Arthouse-Lieblinge des letzten Jahres genießen. Es werden regelmäßig auch Filme in Originalversion mit deutschen Untertiteln gezeigt. Die Kassenöffnung erfolgt eine Stunde vor Beginn des Films, der Vorverkauf läuft an an allen Yorck-Kinokassen. Das Sommerkino am Kulturforum wird gemeinsam mit dem deutsch-französischen Kultursender Arte präsentiert.