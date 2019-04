Kinder & Jugend Kurzfilmfestival Kuki

03. bis 10. November 2019

Im Filmtheater am Friedrichshain sowie in den Passage Kinos Neukölln, dem Babylon in Mitte und im Il Kino werden spannende Programme gezeigt, die Kinder und Jugendliche unterhalten und zur Diskussion anregen sollen.

© interfilm

© interfilm

© interfilm

© interfilm

© interfilm

© Mirjam de With

Aus den fast 800 Kurzfilmen, die Jahr für Jahr aus der ganzen Welt eingereicht werden, wird ein Programm erstellt, das mit unterhaltsamen und fantasievollen Filmen prall gefüllt ist.

Kuki zeigt Filme in Originalsprache Die ausgewählten Filme werden in verschiedene Altersgruppen eingeteilt und entsprechend in verschiedenen Programmen für die Alterstufen präsentiert. Alle Filme werden in Originalsprache gezeigt, die nicht deutschsprachigen Kinderprogramme werden zudem von professionellen Sprechern live auf Deutsch eingesprochen. Die Jugendprogramme haben deutsche Untertitel, die Sprachprogramme laufen im Original mit originalsprachigen Untertiteln.

Auf einen Blick Was: Kinder & Jugend Kurzfilmfestival Kuki 2019

Wann: 03. bis 10. November 2019

Wo: und andere

Eintritt: ab 3 Euro Kinder & Jugend Kurzfilmfestival Kuki 201903. bis 10. November 2019 Filmtheater am Friedrichshain und andereab 3 Euro

Filmtheater am Friedrichshain zum Stadtplan

Adresse Bötzowstraße 1 10407 Berlin Zum Stadtplan

© dpa Kinder Termine, Informationen und Vorverkauf von Eintrittskarten für die kindgerechte Veranstaltungen in Berlin. mehr

© dpa Zirkusse Wer nicht nur als Zuschauer in den Zirkus gehen will, dem bieten einige Zirkusse in Berlin die Möglichkeit kostenlos am Zirkusgeschehen teilzunehmen. mehr