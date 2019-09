Jüdisches Filmfestival Berlin & Brandenburg

Das Jüdische Filmfestival Berlin & Brandenburg ist ein fester Bestandteil der Berlin-Brandenburgischen Kultur-Landschaft und erfreut sich wachsender Beliebtheit beim jüdischen und nicht-jüdischen Publikum in Berlin und Potsdam.

Die Veranstaltung soll ein Fest auf das Leben des jüdischen Films in aller Welt und ganz besonders in Deutschland sein.

Jüdische Filme aus aller Welt

Festivalleiterin Nicola Galliner dazu: "Ein wichtiges Anliegen des Festivals ist und war immer, den Anteil jüdischer Filme, Filmemacher und Themen erneut in der Filmlandschaft in Deutschland zu stärken. Vielen jüdischen Künstlern wurde in der Nazidiktatur die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt, sie wurden vertrieben und ermordet. Diese dadurch in der deutschen Filmwirtschaft hinterlassene Lücke erneut mit Leben zu füllen und vielleicht auch irgendwann einmal wieder zu schließen, ist die Motivation des Festivals, die durch die neu gestaltete Kampagne unterstrichen wird."