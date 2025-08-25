Aktuelle Sprache: Deutsch

Totale Mondfinsternis in Berlin

07. September 2025

Der Mond leuchtet hinter der Quadriga am Brandenburger Tor in Berlin.

© dpa

Im September 2025 findet die längste totale Mondfinsternis seit 2022 statt.

Zur Mondfinsternis veranstaltet die Stiftung Planetarium Berlin wieder ein interessantes Programm: In der Archenhold-Sternwarte und der Wilhelm-Foerster-Sternwarte können sich Interessierte auf Veranstaltungen und Live-Beobachtungen durch die Teleskope freuen.
Dazu gibt es kommentierte Livestreams. Die Sonnenfinsternis dauert insgesamt 3 Stunden und 18 Minuten und findet zwischen 19:37 Uhr und 22:55 Uhr statt. Die nächste partielle Mondfinsternis findet erst wieder am 28. August 2026 statt.

Auf einen Blick

Event
Totale Mondfinsternis in Berlin
Location
Verschiedene Orte in Berlin
Beginn
7. September 2025
Öffnungszeiten
ab 19:30 Uhr
Eintritt
kostenlos

