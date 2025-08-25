Totale Mondfinsternis in Berlin

© visitBerlin, Foto: Mo Wüstenhagen
Im September 2025 findet die längste totale Mondfinsternis seit 2022 statt.
Zur Mondfinsternis veranstaltet die Stiftung Planetarium Berlin wieder ein interessantes Programm: In der Archenhold-Sternwarte und der Wilhelm-Foerster-Sternwarte können sich Interessierte auf Veranstaltungen und Live-Beobachtungen durch die Teleskope freuen.
Dazu gibt es kommentierte Livestreams. Die Sonnenfinsternis dauert insgesamt 3 Stunden und 18 Minuten und findet zwischen 19:37 Uhr und 22:55 Uhr statt. Die nächste partielle Mondfinsternis findet erst wieder am 28. August 2026 statt.
