Kunstinstallation: «Visions in Motion»

«Deine Vision im Himmel über Berlin»: Im Rahmen der großen Kunstaktion «Visions in Motion» werden zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls 30.000 Botschaften über der Straße des 17. Juni schweben.

Unter dem Motto «Deine Vision im Himmel über Berlin» waren alle Berlinerinnen und Berliner sowie Freunde der Stadt dazu eingeladen, ihre Botschaften, Wünsche und Hoffnungen in 140 Zeichen mitzuteilen. Diese Botschaften wurden auf verschiedenfarbige Bänder gepresst und es entstand ein sogenanntes Skynet, welches sich wie eine riesige Fahne scheinbar schwerelos vom Lindenrondell am Simsonweg vor dem Brandenburger Tor aus über hundert Meter weit bis in die Straße des 17. Juni in den Himmel spannt. Die Kunstinstallation wurde von Patrick Shearn, Poetic Kinetics, initiiert.