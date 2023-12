Kiez & Schnauze

Berlin auf die Ohren: Der Podcast Kiez & Schnauze will die Hauptstadt in all ihren Facetten, Gegensätzen und Geheimnissen zeigen.

Von Späti über Görli, Boxi und Kotti beleuchtet der Podcast die liebenswerten Eigenschaften Berlins. Neue Trends und skurrile Besonderheiten werden in «Kiez & Schnauze» ebenso besprochen wie spannende Zukunftsmodelle. Die erste Staffel wurde von Felina Schmitz und Mona Biemann moderiert. Jana Heinisch und Joab Nist führen durch die zweite Staffel.

