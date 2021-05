200 Jahre Konzerthaus

Zur Feier des 200. Geburtstages des Konzerthauses gibt es ein buntes Online-Programm.

Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Jubiläumsprogramm vornehmlich online statt. Telefonführungen, eine interaktive Komposition, eine graphic Novel und Livestreams sind zu entdecken.



Christoph Eschenbach zum Jubiläum: «Wenn ich an die Geschichte des Hauses denke, so fällt mir natürlich sofort die Uraufführung des «Freischütz» 1821 ein. Das war auch meine erste Oper, die ich mit zehn Jahren gehört habe. (…) Am meisten beeindruckt hat mich der Eremit, der am Schluss alles zum Guten wendet.»