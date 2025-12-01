Aktuelle Sprache: Deutsch

25 Jahre Städtepartnerschaft Windhoek – Berlin

17. bis 23. November 2025

  • People of Song

    © Momentbühne / Michael Nakapandi

    Generalprobe des namibisch-deutschen Musiktheaters "People of Song", Windhoek, 15. Oktober 2025

  • 25 Jahre Berlin Windhoek 2

    © Daniela Incoronato für Dekolonnialie und Museen Treptow-Köpenick

    Die Ausstellung "zurückgeschaut | looking back" im Museum Treptow

Berlin und Windhoek feiern 2025 ihre 25-jährige Städtepartnerschaft mit einem vielfältigen Jubiläumsprogramm, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbindet.

Im November feiern die namibische Hauptstadt Windhoek und Berlin das 25-jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft. Vom 17. bis 23. November präsentiert Berlin ein vielseitiges Programm mit über 30 Veranstaltungen, von Ausstellungen über Theater bis hin zu Führungen, Dialogformaten und Workshops. Im Mittelpunkt stehen dabei Themen wie Erinnerungskultur, Bildung, sowie Wissenschaft und zeitgenössische Kunst. Das Programm beleuchtet die koloniale Vergangenheit Deutschlands und ihre Auswirkungen in Namibia und setzt zugleich ein Zeichen für lebendige Erinnerungskultur und zukunftsorientierte Zusammenarbeit.

Programmhighlights

Zu den Highlights zählen die künstlerische Intervention «Memory Scripts» der Windhoeker Künstlerin Vitjitua Ndjiharine und die Europapremiere der Musiktheaterproduktion «People of Song» im Humboldt Forum. Tägliche Stadtführungen eröffnen neue Perspektiven auf Berlins koloniale Vergangenheit, während das Filmfestival Afrikamera einen Abend mit namibischen Filmen gestaltet. Weitere Akzente setzen der Themenabend «Traces of Memory» im Gropius Bau und das Dialogforum «Reframing Relations» im Berlin Global Village.

Auf einen Blick

Jubiläum
25 Jahre Städtepartnerschaft Windhoek – Berlin
Location
Verschiedene Orte in Berlin
Beginn
17. November 2025
Ende
23. November 2025
Eintritt
In der Regel kostenlos
Programm
kulturprojekte.berlin

