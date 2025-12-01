25 Jahre Städtepartnerschaft Windhoek – Berlin

© dpa
Städtepartnerschaften
Das Land Berlin unterhält Partnerschaften mit 19 Städten auf der ganzen Welt, die größtenteils unmittelbar vor und nach der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahre 1990 abgeschlossen wurden. mehr
Berlin und Windhoek feiern 2025 ihre 25-jährige Städtepartnerschaft mit einem vielfältigen Jubiläumsprogramm, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbindet.
Im November feiern die namibische Hauptstadt Windhoek und Berlin das 25-jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft. Vom 17. bis 23. November präsentiert Berlin ein vielseitiges Programm mit über 30 Veranstaltungen, von Ausstellungen über Theater bis hin zu Führungen, Dialogformaten und Workshops. Im Mittelpunkt stehen dabei Themen wie Erinnerungskultur, Bildung, sowie Wissenschaft und zeitgenössische Kunst. Das Programm beleuchtet die koloniale Vergangenheit Deutschlands und ihre Auswirkungen in Namibia und setzt zugleich ein Zeichen für lebendige Erinnerungskultur und zukunftsorientierte Zusammenarbeit.
Zu den Highlights zählen die künstlerische Intervention «Memory Scripts» der Windhoeker Künstlerin Vitjitua Ndjiharine und die Europapremiere der Musiktheaterproduktion «People of Song» im Humboldt Forum. Tägliche Stadtführungen eröffnen neue Perspektiven auf Berlins koloniale Vergangenheit, während das Filmfestival Afrikamera einen Abend mit namibischen Filmen gestaltet. Weitere Akzente setzen der Themenabend «Traces of Memory» im Gropius Bau und das Dialogforum «Reframing Relations» im Berlin Global Village.
