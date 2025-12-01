25 Jahre Städtepartnerschaft Windhoek – Berlin

Im November feiern die namibische Hauptstadt Windhoek und Berlin das 25-jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft. Vom 17. bis 23. November präsentiert Berlin ein vielseitiges Programm mit über 30 Veranstaltungen, von Ausstellungen über Theater bis hin zu Führungen, Dialogformaten und Workshops. Im Mittelpunkt stehen dabei Themen wie Erinnerungskultur, Bildung, sowie Wissenschaft und zeitgenössische Kunst. Das Programm beleuchtet die koloniale Vergangenheit Deutschlands und ihre Auswirkungen in Namibia und setzt zugleich ein Zeichen für lebendige Erinnerungskultur und zukunftsorientierte Zusammenarbeit.