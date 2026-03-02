NBA Berlin Game 2026

Für die beiden Franz und Moritz Wagner von den Orlando Magic wird die Partie zu einem echten Heimspiel. Beide sind in Berlin aufgewachsen und haben vor ihrem Wechsel in die USA für Alba Berlin gespielt. Zudem steht mit Tristan da Silva ein weiterer deutscher Nationalspieler im Kader von Orlando. Auf Seiten der Memphis Grizzlies treten unter anderem die beiden All-Stars Ja Morant und Jaren Jackson Jr. an.