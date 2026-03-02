NBA Berlin Game 2026

© dpa
Termine, Informationen und Vorverkauf von Eintrittskarten für die Berliner Sport-Veranstaltungen.
Im Januar findet in Berlin zum ersten Mal ein reguläres NBA-Spiel in Deutschland statt.
Am 15. Januar 2026 ist die nordamerikanische Basketball-Liga NBA zu Gast in Berlin. In der Uber Arena treffen die Orlando Magic auf die Memphis Grizzlies. Es werden zahlreiche Basketball-Fans aus ganz Europa erwartet. Der Ticketvorverkauf begann am 11. November 2025 um 13 Uhr. Aufgrund der hohen Nachfrage wird es eine Verlosung geben.
Für die beiden Franz und Moritz Wagner von den Orlando Magic wird die Partie zu einem echten Heimspiel. Beide sind in Berlin aufgewachsen und haben vor ihrem Wechsel in die USA für Alba Berlin gespielt. Zudem steht mit Tristan da Silva ein weiterer deutscher Nationalspieler im Kader von Orlando. Auf Seiten der Memphis Grizzlies treten unter anderem die beiden All-Stars Ja Morant und Jaren Jackson Jr. an.
Rund um das NBA-Spiel entsteht vom 10. bis 15. Januar im Magenta Mitte in der Ebertstraße ein «Orlando Magic Kiez». Berliner Basketball-Fans dürfen sich auf Meet & Greets mit Orlando-Magic-Legenden, Gewinnspiele und Live-Podcasts freuen. Zudem findet in der Uber Eats Music Hall zum Spiel ein Public Viewing statt.
