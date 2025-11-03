Aktuelle Sprache: Deutsch

Tag der offenen Baustelle: berlin modern

18. und 19. Oktober 2025

  • Baustelle berlin modern 2

    © Alexander Ludwig Obst & Marion Schmieding

    Baustelle berlin modern von Nordwesten, Stand September 2025

  • Baustelle berlin modern 1

    © Alexander Ludwig Obst & Marion Schmieding

    Baustelle berlin modern von Norden (Scharounplatz), Stand September 2025

Zum Tag der offenen Baustelle wird der Rohbau von «berlin modern» erstmals für die Öffentlichkeit geöffnet.

Mit «berlin modern» entsteht am Kulturforum ein neues Gebäude für die Kunst des 20. Jahrhunderts. Der Rohbau, der bereits zu großen Teilen fertiggestellt ist, öffnet am 18. und 19. Oktober erstmals seine Türen für die Öffentlichkeit. An den zwei Tagen haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, den von Herzog & de Meuron errichteten Bau sowie die künftigen Ausstellungsräume der Neuen Nationalgalerie zu besichtigen. Dazu stehen Performances von Joan Jonas auf dem Programm.

Auf einen Blick

Event
Tag der offenen Baustelle: berlin modern
Location
berlin modern
Beginn
18. Oktober 2025
Ende
19. Oktober 2025
Öffnungszeiten
Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 16 Uhr
Barrierefrei
Nein
Eintritt
6 Euro
Tickets
shop.smb.museum

berlin modern

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Scharounplatz / Ecke Potsdamer Straße
10785 Berlin

Verkehrsanbindungen

