Tag der offenen Baustelle: berlin modern

© dpa
Festival of Lights
Das Festival of Lights verzaubert Berlin. Zahlreiche Gebäude und Plätze in der Hauptstadt werden 8 Tage lang bunt illuminiert. mehr
© Alexander Ludwig Obst & Marion Schmieding
© Alexander Ludwig Obst & Marion Schmieding
Zum Tag der offenen Baustelle wird der Rohbau von «berlin modern» erstmals für die Öffentlichkeit geöffnet.
Mit «berlin modern» entsteht am Kulturforum ein neues Gebäude für die Kunst des 20. Jahrhunderts. Der Rohbau, der bereits zu großen Teilen fertiggestellt ist, öffnet am 18. und 19. Oktober erstmals seine Türen für die Öffentlichkeit. An den zwei Tagen haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, den von Herzog & de Meuron errichteten Bau sowie die künftigen Ausstellungsräume der Neuen Nationalgalerie zu besichtigen. Dazu stehen Performances von Joan Jonas auf dem Programm.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Das Festival of Lights verzaubert Berlin. Zahlreiche Gebäude und Plätze in der Hauptstadt werden 8 Tage lang bunt illuminiert. mehr
© ks/BerlinOnline
Die Berlin-Eventvorschau für Oktober 2025. Tag der Deutschen Einheit, Festival of Lights, Gauklerfest und vieles mehr
© Jana Legler / Interfilm
7. bis 9. November 2025: Das Berlin-Programm für das Wochenende in der Hauptstadt. mehr