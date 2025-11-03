Tag der offenen Baustelle: berlin modern

Mit «berlin modern» entsteht am Kulturforum ein neues Gebäude für die Kunst des 20. Jahrhunderts. Der Rohbau, der bereits zu großen Teilen fertiggestellt ist, öffnet am 18. und 19. Oktober erstmals seine Türen für die Öffentlichkeit. An den zwei Tagen haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, den von Herzog & de Meuron errichteten Bau sowie die künftigen Ausstellungsräume der Neuen Nationalgalerie zu besichtigen. Dazu stehen Performances von Joan Jonas auf dem Programm.