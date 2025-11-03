Tanzen in der Alten Feuerwache am Flughafen Tempelhof

Die Alte Feuerwache wird zur Bühne für ein spannendes Experiment: An dem historischen Ort entsteht ein Modellprojekt zur kulturellen Nutzung. Tagsüber öffnet die Feuerwache ihre Tore für Workshops, Diskussionen und künstlerische Projekte. Die Nächte gehören dann den Clubkollektiven. Aus mehr als 200 Bewerbungen wurden 6 Berliner Kollektive ausgewählt, die in der geschichtsträchtigen Location jeweils eine Klubnacht schmeißen dürfen. Neben den Klubnächten stehen auch noch andere Veranstaltungen auf dem Abendprogramm, etwa Karaoke oder Open-Dance.