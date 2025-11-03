Tanzen in der Alten Feuerwache am Flughafen Tempelhof

© W. Brückner
Clubguide
Beschreibungen, Adressen und Fotostrecken zu den interessantesten und wichtigsten Party-Locations Berlins. mehr
© dpa
Die Alte Feuerwache am Flughafen Tempelhof öffnet für sechs Wochen ihre Türen für Clubnächte, Workshops und Performances.
Die Alte Feuerwache wird zur Bühne für ein spannendes Experiment: An dem historischen Ort entsteht ein Modellprojekt zur kulturellen Nutzung. Tagsüber öffnet die Feuerwache ihre Tore für Workshops, Diskussionen und künstlerische Projekte. Die Nächte gehören dann den Clubkollektiven. Aus mehr als 200 Bewerbungen wurden 6 Berliner Kollektive ausgewählt, die in der geschichtsträchtigen Location jeweils eine Klubnacht schmeißen dürfen. Neben den Klubnächten stehen auch noch andere Veranstaltungen auf dem Abendprogramm, etwa Karaoke oder Open-Dance.
Diese Kollektive veranstalten Klubnächte in der Alten Feuerwache:
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© W. Brückner
Beschreibungen, Adressen und Fotostrecken zu den interessantesten und wichtigsten Party-Locations Berlins. mehr
© Jana Legler / Interfilm
7. bis 9. November 2025: Das Berlin-Programm für das Wochenende in der Hauptstadt. mehr
© dpa
Die Berlin-Eventvorschau für September 2026. IFA, Berlin Art Week, Internationales Literaturfestival, Musikfest Berlin und mehr