Tanzen in der Alten Feuerwache am Flughafen Tempelhof

22. August bis 18. Oktober 2025

Party 2

Am Flughafen Tempelhof entsteht für sechs Wochen ein temporärer Club.

Die Alte Feuerwache am Flughafen Tempelhof öffnet für sechs Wochen ihre Türen für Clubnächte, Workshops und Performances.

Die Alte Feuerwache wird zur Bühne für ein spannendes Experiment: An dem historischen Ort entsteht ein Modellprojekt zur kulturellen Nutzung. Tagsüber öffnet die Feuerwache ihre Tore für Workshops, Diskussionen und künstlerische Projekte. Die Nächte gehören dann den Clubkollektiven. Aus mehr als 200 Bewerbungen wurden 6 Berliner Kollektive ausgewählt, die in der geschichtsträchtigen Location jeweils eine Klubnacht schmeißen dürfen. Neben den Klubnächten stehen auch noch andere Veranstaltungen auf dem Abendprogramm, etwa Karaoke oder Open-Dance.

Klubnächte

Diese Kollektive veranstalten Klubnächte in der Alten Feuerwache:

  • 22. August 2025: Fietsuki
  • 29. August 2025: Vulvaa Power & Berlan Alee Studio
  • 05. September 2025: Cassette Head Studios
  • 19. September 2025: Treason
  • 26. September 2025: Cura X Muster
  • 10. Oktober 2025: Milk Me

Auf einen Blick

Location
Alte Feuerwache am Flughafen Tempelhof
Beginn
22. August 2025
Ende
18. Oktober 2025
Eintritt
10 Euro
Programm
alte-feuerwache-thf.de

Alte Feuerwache

Adresse
Tempelhofer Damm 45
12101 Berlin

