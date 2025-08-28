Hoffest: 75 Jahre Suhrkamp

© dpa
Der Suhrkamp Verlag lädt zu einem bunten Hoffest ein, um das 75-jährige Jubiläum zu feiern.
Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums öffnet der Suhrkamp Verlag seine Türen. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Bücherständen, Signierstunden, Sammlerstücken und einer Tombola. Kinder können sich beim Ausmalen kreativ betätigen, Kinderbücher entdecken oder ein Eis genießen.
Zahlreiche Autorinnen und Autoren, darunter Nora Bossong, Nina Bußmann und Johannes Groschupf, werden vor Ort sein, um Bücher zu signieren.
