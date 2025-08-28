Hoffest: 75 Jahre Suhrkamp

14. Juni 2025

Nachbarschaftsfest

Der Suhrkamp Verlag lädt zu einem bunten Hoffest ein, um das 75-jährige Jubiläum zu feiern.

Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums öffnet der Suhrkamp Verlag seine Türen. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Bücherständen, Signierstunden, Sammlerstücken und einer Tombola. Kinder können sich beim Ausmalen kreativ betätigen, Kinderbücher entdecken oder ein Eis genießen.

Zahlreiche Autorinnen und Autoren, darunter Nora Bossong, Nina Bußmann und Johannes Groschupf, werden vor Ort sein, um Bücher zu signieren.

Auf einen Blick

Hoffest
75 Jahre Suhrkamp Verlag
Location
Suhrkamp Verlag
Beginn
14. Juni 2025
Eintritt
kostenlos
Öffnungszeiten
12 bis 18 Uhr

Suhrkamp Verlag

Adresse
Torstraße 44
10119 Berlin

Verkehrsanbindungen

