© dpa
Messen: Bekleidung & Mode
Die wichtigsten Bekleidungsmessen und Modemessen in Berlin mit Termin, Beschreibung und Anfahrt. mehr
© dpa
Beim Fashion Open Air Alexanderplatz gibt es Mode und Trends unter freiem Himmel.
Im Spätsommer verwandelt sich der Alexanderplatz in einen lebendigen Treffpunkt für Modebegeisterte. Beim ersten Fashion Open Air präsentieren Designerinnen und Designer aus aller Welt ihre aktuellen Kollektionen vor der Kulisse eines bunten Berliner Straßenfests. Neben Shows von renommierten Designerinnen und Designern präsentieren sich auch Talente von Berliner Modeschulen.
Dazu gibt es Live-Musik, Street Food und Pop-up-Stores.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Die wichtigsten Bekleidungsmessen und Modemessen in Berlin mit Termin, Beschreibung und Anfahrt. mehr
© dpa
Auf den Berliner Straßen- und Volksfesten kommen Menschen aller Couleur zusammen um zu feiern. mehr
© visitberlin, Foto: Wolfgang Scholvien
Die besten Veranstaltungen und Events in Berlin-Mitte. mehr