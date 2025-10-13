Aktuelle Sprache: Deutsch

Fashion Open Air Alexanderplatz

26. August bis 07. September 2025

Fashion Alexanderplatz

Symbolbild

© dpa

Beim Fashion Open Air Alexanderplatz gibt es Mode und Trends unter freiem Himmel.

Im Spätsommer verwandelt sich der Alexanderplatz in einen lebendigen Treffpunkt für Modebegeisterte. Beim ersten Fashion Open Air präsentieren Designerinnen und Designer aus aller Welt ihre aktuellen Kollektionen vor der Kulisse eines bunten Berliner Straßenfests. Neben Shows von renommierten Designerinnen und Designern präsentieren sich auch Talente von Berliner Modeschulen.
Dazu gibt es Live-Musik, Street Food und Pop-up-Stores.

Auf einen Blick

Event
Fashion Open Air Alexanderplatz 2025
Location
Alexanderplatz
Beginn
26. August 2025
Ende
7. September 2025
Öffnungszeiten
11 bis 22 Uhr
Eintritt
kostenlos

Alexanderplatz

Adresse
Alexanderplatz
10178 Berlin

Verkehrsanbindungen

