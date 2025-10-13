Fashion Open Air Alexanderplatz

Im Spätsommer verwandelt sich der Alexanderplatz in einen lebendigen Treffpunkt für Modebegeisterte. Beim ersten Fashion Open Air präsentieren Designerinnen und Designer aus aller Welt ihre aktuellen Kollektionen vor der Kulisse eines bunten Berliner Straßenfests. Neben Shows von renommierten Designerinnen und Designern präsentieren sich auch Talente von Berliner Modeschulen.

Dazu gibt es Live-Musik, Street Food und Pop-up-Stores.