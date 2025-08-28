40 Jahre Ökowerk

18. Mai 2025

Kinder im Wald

Symbolbild

© dpa

Das Ökowerk feiert seinen 40. Geburtstag mit einem großen Jubiläumsfest im Grünen.

Seit vier Jahrzehnten bringt das Ökowerk den Berlinerinnen und Berlinern die Natur und Nachhaltigkeit näher – jetzt wird der Runde Geburtstag gefeiert: Beim Jubiläumsfest im historischen Wasserwerk am Teufelssee erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm mit Live-Musik, Bühnenprogramm, Führungen, Mitmachaktionen, einer Geburtstagstorte und anderen Leckereien. Highlights der Feier sind die GPS-Erlebnistour «Die Jagd nach dem Zauber der Eule» und das Kistenklettern unter der Anleitung der Spezialisten von Natural Touring.

Auf einen Blick

Event
40 Jahre Ökowerk
Location
Ökowerk
Beginn
18. Mai 2025
Öffnungszeiten
12 bis 17 Uhr
Eintritt
4 Euro, ermäßigt 2 Euro, kostenlos für Kinder bis 12 Jahre und Ökowerk-Mitglieder
Programm
www.oekowerk.de

Ökowerk Berlin

Adresse
Teufelsseechaussee 22
14193 Berlin

Verkehrsanbindungen

