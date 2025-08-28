40 Jahre Ökowerk

Seit vier Jahrzehnten bringt das Ökowerk den Berlinerinnen und Berlinern die Natur und Nachhaltigkeit näher – jetzt wird der Runde Geburtstag gefeiert: Beim Jubiläumsfest im historischen Wasserwerk am Teufelssee erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm mit Live-Musik, Bühnenprogramm, Führungen, Mitmachaktionen, einer Geburtstagstorte und anderen Leckereien. Highlights der Feier sind die GPS-Erlebnistour «Die Jagd nach dem Zauber der Eule» und das Kistenklettern unter der Anleitung der Spezialisten von Natural Touring.