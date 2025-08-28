40 Jahre Ökowerk

© Staatliche Museen zu Berlin / David von Becker
Inselfest: 200 Jahre Museumsinsel
Die Museumsinsel feiert ihr 200-jähriges Bestehen mit einem großen Festwochenende voller Kunst und Kultur. mehr
Das Ökowerk feiert seinen 40. Geburtstag mit einem großen Jubiläumsfest im Grünen.
Seit vier Jahrzehnten bringt das Ökowerk den Berlinerinnen und Berlinern die Natur und Nachhaltigkeit näher – jetzt wird der Runde Geburtstag gefeiert: Beim Jubiläumsfest im historischen Wasserwerk am Teufelssee erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm mit Live-Musik, Bühnenprogramm, Führungen, Mitmachaktionen, einer Geburtstagstorte und anderen Leckereien. Highlights der Feier sind die GPS-Erlebnistour «Die Jagd nach dem Zauber der Eule» und das Kistenklettern unter der Anleitung der Spezialisten von Natural Touring.
