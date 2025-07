40 Jahre Britzer Garten

An vielen Orten im Park wird ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein geboten. Am Hügel der Helden findet der feierliche Festakt mit Geburtstagstorte, Talk-Runde, Marching Band und großem Feuerwerk statt. In der Klangfarbenwelt gibt es Live-Musik sowie ein buntes Kinderprogramm. Wer Lust auf Bewegung hat, wird in der Oase der Balance mit Yoga, Pilates, Tanz und Boxen fündig. Kreativ wird es beim Legobauen im Baukosmos oder bei der Lehmwerkstatt im Lehmdorf. Die kleinen Entdecker und Entdeckerinnen können außerdem in der Natursphäre oder auf dem Forschungsfloß die Natur erforschen.