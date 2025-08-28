Open Air-Installation: Haltet die Freiheit hoch!

Entlang des Mauerverlaufs in Mitte und Kreuzberg werden tausende Schilder aufgestellt. Diese bestehen zum Teil aus historischem Material von der Friedlichen Revolution. Der weitaus größere Teil der Exponate wurde jedoch in den vergangenen Wochen und Monaten von Berlinerinnen und Berlinern gestaltet. Schulklassen haben ebenso ihren Beitrag für die Open Air-Ausstellung geleistet wie Seniorinnen und Senioren, geflüchtete Menschen, Künstlerinnen und Künstler, prominente Personen und Nachbarschaftstreffs. Neue und alte Plakate stehen gemeinsam symbolisch für den Dialog zwischen den heutigen und damaligen Wünschen, Träume, Forderungen und Hoffnungen.