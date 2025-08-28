Open Air-Installation: Haltet die Freiheit hoch!

    Eine Ausstellung mit Plakaten, die von Bürgerinnen und Bürgern gestaltet wurden, zeichnet anlässlich des 35. Jahrestags von friedlicher Revolution und Mauerfall den ehemaligen Mauerverlauf entlang der Spree durch das Regierungsviertel nach.

Eine kilometerlange Installation, die von Berlinerinnen und Berlinern gestaltet wurde, erinnert die Hauptstadt an den Mauerfall vor 36 Jahren.

Entlang des Mauerverlaufs in Mitte und Kreuzberg werden tausende Schilder aufgestellt. Diese bestehen zum Teil aus historischem Material von der Friedlichen Revolution. Der weitaus größere Teil der Exponate wurde jedoch in den vergangenen Wochen und Monaten von Berlinerinnen und Berlinern gestaltet. Schulklassen haben ebenso ihren Beitrag für die Open Air-Ausstellung geleistet wie Seniorinnen und Senioren, geflüchtete Menschen, Künstlerinnen und Künstler, prominente Personen und Nachbarschaftstreffs. Neue und alte Plakate stehen gemeinsam symbolisch für den Dialog zwischen den heutigen und damaligen Wünschen, Träume, Forderungen und Hoffnungen.

Auf einen Blick

36 Jahre Mauerfall
Fest für Freiheit
Öffnungszeiten
18 bis 22 Uhr (Screens)
Eintritt
Kostenlos

Aktionsstrecke

