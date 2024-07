Eröffnung des Pride Month Berlin

Die Eröffnungsfeier startet um 16 Uhr mit einem vielfältigen Warm Up, bei welchem Floss, NipSlip, L_Tashina und Aka Kelzz live auftreten. Das Warm Up wird von Barbie Breakout und Jana Brockmann moderiert. Um 19 Uhr folgt eine von Felicia Mutterer moderierte Gesprächsrunde zum Thema LSBTIQ im Sport. Mit dabei sind Alexander Wehrle, Annet Negesa, Claudia Krobitzsch und Philippa Jarke.



Um 20 Uhr startet die offizielle Eröffnungszeremonie von Queens Against Borders. Mit dabei sind unter anderem die Acts Robyn Casket, Wizzy, Angel Maxine, The Darvish, Raj Roug, Adalet Müzeyyen und Kendall Wax.