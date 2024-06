Saunafestival

In Finnland gehört die Sauna einfach dazu, sie ist untrennbar mit der finnischen Kultur verwurzelt. Ob groß oder klein, auf Rädern, Flößen, einsamen Inseln oder gar in Zelten: Finninnen und Finnen finden immer ein Gelegenheit, gehörig ins Schwitzen zu geraten. Im Rahmen der Ausstellung «Die Sauna. Echt heiß. Echt finnisch.» zieht sogar eine Sauna auf die Dachterrasse des Felleshus. Angemeldete Interessierte können dort an ausgewählten Tagen kostenlos saunieren.