Grandmother Film Festival

Termin noch nicht bekannt

Kinder im Kino (2)

© dpa

Großmütter im Film: Das Grandmother Film Festival richtet einen liebevollen Blick auf den Beziehungen zwischen den Generationen.

Kurzfilme, Animationsfilme und Dokumentationen rund um Großmütter werden beim Festival gezeigt. Die Filme präsentierten die Lebenswelt von Großmüttern in verschiedenen Ländern, Kulturen und Lebensmodellen. Insbesondere die Beziehung zu Enkelkindern wird von den verschiedenen Filmen beleuchtet.

Auf einen Blick

Festival
Grandmother Film Festival 2025
Termine
Noch nicht bekannt
Location
Halfsister
Eintritt
Noch nicht bekannt

Halfsister

