Filmfestivals
Großmütter im Film: Das Grandmother Film Festival richtet einen liebevollen Blick auf den Beziehungen zwischen den Generationen.
Kurzfilme, Animationsfilme und Dokumentationen rund um Großmütter werden beim Festival gezeigt. Die Filme präsentierten die Lebenswelt von Großmüttern in verschiedenen Ländern, Kulturen und Lebensmodellen. Insbesondere die Beziehung zu Enkelkindern wird von den verschiedenen Filmen beleuchtet.
