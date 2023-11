Kosmischer Tag: 100 Jahre Planetarium

Am 21. Oktober 1923 wurde das Planetarium der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Veranstaltung fand am Deutschen Museum in München statt. 100 Jahre später lädt das Zeiss-Großplanetarium Interessierte dazu ein, das Jubiläum gebührend zu feiern. Besucherinnen und Besucher können sich auf eine spannende Auswahl des vielfältigen Programms für Groß und Klein freuen, die regelmäßig im Planetarium angeboten werden. Der Eintritt zum kosmischen Tag ist kostenlos, allerdings sind die Plätze begrenzt.