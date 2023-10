Urban Sketchers Deutschlandtreffen

Beim Urban Sketching streifen Zeichner:innen gemeinsam durch die Stadt und halten Momentaufnahmen in ihrem Skizzenbuch fest. So entstehen ungewöhnliche Perspektiven und neue Blicke auf bekannte Straßenzüge. Das Kulturforum dient in diesem Jahr als zentraler Veranstaltungsort für das Urban Sketcher Deutschlandtreffen. Zahlreiche Sketchwalks starten von Potsdamer Platz aus. Details zum Programm folgen zeitnah zur Veranstaltung.