Marienburg: Salon de Noël

Schenkt Kunst! «Fo you» präsentiert zur Weihnachtszeit eine Auswahl zeitgenössischer Kunst bei Punsch und Musik in den Kellergewölben der Marienburg.

Der Salon de Noël zeigt kleinere Arbeiten, Gemälde, Drucke, Skizzen, Zeichnungen, Bücher, Objekte und Fotos. Zu sehen und erwerben sind Werke von Anna Wagner, Avanti.gardi, Christian Thoelke, cream, Ellen Louise Weise, Hannes Aurand, Herr Sell, Herr U, Jens Tümmel, Juliette Schminke, Karolin Nusa, Katerina Belkina, Katja Stoegmüller, Katja Strempel, Kerstin Dzewior, La Tete, Louisa Dzewior, Marco Wachsmuth, Mocx, Myrthe Rödelberger, Oliver Schnell, Rolf Bremer, Sascha Missfeldt, Some Swingofmine, Stefan Braunbarth, Stefan Guzy, Stefanie Hillich, Steffen Seeger, Steffi Lindner, Sven Potschien, Thomas Naumann, Twit1, Uros Djurovic, Wanda Stang und Wenu.

