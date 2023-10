Stadtlichter: Internationale Filmnächte Lichtenberg

Das diesjährige Motto lautet «Film goes Music». Das Programm setzt sich aus einer kuratierten Auswahl für Kinder und Jugendliche, Dokumentarfilmen, Musikvideos und Kurzfilmen zusammen. Als besonderes Highlight sind Filmschaffende zu Gast - etwa Regisseurin Jurga Šeduikyt? und Filmemacherinnen Ulrike Swoboda–Ostermann und Lena Kuzmich. Zum Abschluss der Filmnächte tritt die Band The Allers live in den B.L.O. Ateliers auf.