Design & Art-Festival zur Eröffnung der KantGaragen

Das Stilwerk feiert seinen Umzug in die KantGaragen mit einem Kunstfestival.

Auf den vier Etagen des historischen Gebäudes halten Kunst, Design, Mode und Lebensart Einzug. Die einzigartige Architektur der KantGaragen stellt ohne Zweifel bereits ein Highlight des Festivals da. Darüber hinaus werden zeitgenössische Werke namhafter Galerien und Künstler:innen in der ikonischen Hochgarage zu bewundern sein. Mit dabei sind Julie Mieller, Daniel Hahn, Sascha Missfeldt, Josephine Rais, Marleen Wrage und Looping Lovers.

© Stilwerk, Foto: Felix Löchner

