Umsonst und draußen: Auf dem Breitscheidplatz werden bei den Ukrainian Film Days drei Filme unter freiem Himmel gezeigt.

Auf dem Programm stehen Werke von ukrainischen Filmschaffenden oder Ukraine-Bezug. Mit den Ukrainian Film Days erhalten Zuschauer:innen einen Einblick in die vielfältige und bunte Kulturszene der Ukraine.

© dpa

