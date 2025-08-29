Aktuelle Sprache: Deutsch

Hoffest: 35 Jahre Schokoladen

18. und 19. Juli 2025

Das Kulturprojekt Schokoladen in Mitte feiert bereits seinen 35. Geburtstag! Die Jubiläumsfeier findet im gewohnten Stil mit viel Punk, Indie und Postrock statt.

Das selbsternannte Zentrum für alternative Kultur in Mitte ist Bar, Club, Lesebühne und Konzertstätte in einem. Zu seinem 35. Jubiläum lädt das Schokoladen bei freiem Eintritt dazu ein, gemeinsam zu feiern. Mit dabei sind in diesem Jahr Sex Beat, Vorwärts Alright, restless, Pionera, PEB, Gentle Veincut, Augelectrik, Baumarkt, Saturno 4000, Eastie Rois, Not The Ones und Bumanbuman.

Auf einen Blick

Hoffest
35 Jahre Schokoladen
Termine
18. und 19. Juli 2025
Location
Schokoladen
Öffnungszeiten
Noch nicht bekannt
Eintritt
Kostenlos

Adresse
Ackerstraße 169
10115 Berlin

Verkehrsanbindungen

