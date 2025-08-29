Hoffest: 35 Jahre Schokoladen

© dpa
Event-Highlights im Juli 2026
Die Berlin-Eventvorschau für Juli 2026. Christopher Street Day, Staatsoper für alle, Internationales Drehorgelfest und mehr
Das Kulturprojekt Schokoladen in Mitte feiert bereits seinen 35. Geburtstag! Die Jubiläumsfeier findet im gewohnten Stil mit viel Punk, Indie und Postrock statt.
Das selbsternannte Zentrum für alternative Kultur in Mitte ist Bar, Club, Lesebühne und Konzertstätte in einem. Zu seinem 35. Jubiläum lädt das Schokoladen bei freiem Eintritt dazu ein, gemeinsam zu feiern. Mit dabei sind in diesem Jahr Sex Beat, Vorwärts Alright, restless, Pionera, PEB, Gentle Veincut, Augelectrik, Baumarkt, Saturno 4000, Eastie Rois, Not The Ones und Bumanbuman.
