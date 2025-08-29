Hoffest: 35 Jahre Schokoladen

Das selbsternannte Zentrum für alternative Kultur in Mitte ist Bar, Club, Lesebühne und Konzertstätte in einem. Zu seinem 35. Jubiläum lädt das Schokoladen bei freiem Eintritt dazu ein, gemeinsam zu feiern. Mit dabei sind in diesem Jahr Sex Beat, Vorwärts Alright, restless, Pionera, PEB, Gentle Veincut, Augelectrik, Baumarkt, Saturno 4000, Eastie Rois, Not The Ones und Bumanbuman.