Hoffest: 32 Jahre Schokoladen

Das Kulturprojekt Schokoladen in Mitte feiert bereits seinen 32. Geburtstag! Die Jubiläumsfeier findet im gewohnten Stil mit viel Punk, Indie und Postrock statt.

Das selbsternannte Zentrum für alternative Kultur in Mitte ist Bar, Club, Lesebühne und Konzertstätte in einem. Zu seinem 32. Jubiläum lädt das Schokoladen bei freiem Eintritt dazu ein, gemeinsam zu feiern. Auf dem Programm stehen unter anderem die Bands Running Stitches, The Not Amused, Isocope, Dan Halenund Vvrngdng. Am Sonntag findet der beliebte Klassiker «Karaoke Night» mit DJ Der Käpt'n statt.