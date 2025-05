Tanz in den Mai am Breitscheidplatz

© dpa

Frühlingsfest am Kurfürstendamm: Am Breitscheidplatz wird beschwingt in den Mai getanzt.

Mit Tanz, Spaß und Kulinarik lockt der Breitscheidplatz am Kurfürstendamm Gäste an, um gemeinsam den Frühling zu feiern und das Tanzbein zu schwingen. Ein großer Biergarten lädt außerdem zum Entspannen ein.

