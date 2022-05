Brückentag in Mitte

Auf der Wallstraße wird ein Brückentag der besonderen Art begangen: Das Straßenfest wirbt für die baldige Wiederherstellung der Waisenbrücke.

Die Wallstraße wird für das Straßenfest für den Autoverkehr gesperrt. Das Fest erstreckt sich ebenfalls über den Märkischen Platz. Mit Schiffen wird die Verbindung zum Rolandufer über die Spree symbolisch nachgestellt. Besucher:innen können sich auf ein vielfältiges Programm am und auf dem Wasser freuen. Das Museum der Subkulturen präsentiert einen Teil der Ausstellung «Easy Rider Road Show» während das Kreativhaus Berlin Groß und Klein zum gemeinsamen Brückenbauen einlädt. Weiterhin wir eine Fahrradselbsthilfe-Werkstatt angeboten. Kleine Besucher:innen freuen sich auf historische Kinderspiele. Die Waisenbrücke verband den Märkischen Platz mit der Littenstraße. Sie lag somit zwischen Mühlendammschleuse und Jannowitzbrücke. Die Waisenbrücke wurde 1960 abgebaut.

Kulturprogramm für Berlin: Events, Feste, Festivals und große Open-Air-Veranstaltungen in Berlin. mehr

© rastlily - stock.adobe.com

26. Mai 2022

Christi Himmelfahrt bezeichnet im christlichen Glauben die Rückkehr Jesu Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel. In vielen Gegenden wird an Christi Himmelfahrt auch der "Vatertag" oder "Herrentag" begangen. mehr