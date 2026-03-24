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Anbaden im Strandbad Wannsee

Termin noch nicht bekannt

Anbaden am Wannsee

© dpa

Traditionell am Karfreitag startet das Strandbad Wannsee in die Saison. Bei kostenlosem Eintritt können Mutige erste Schwimmzüge im Wannsee vollziehen.

Die Temperatur des Wannsees beträgt um die Osterzeit ca. knackige 7 Grad. Doch wer sich traut, wird belohnt: In zweimobilen Saunen können sich die Schwimmer:innen nach dem Ausflug im frischen Nass ausgiebig aufwärmen.

Ostern im Strandbad Wannsee

Auch an den drei weiteren Ostertagen ist das Strandbad Wannsee bei kostenlosem Eintritt geöffnet. Besonderes Highlight für Familien: Am Ostersonntag und Ostermontag werden je nach Wetterlage kleine Geschenke an Kinder verteilt.

Auf einen Blick

Ostern
Anbaden im Strandbad Wannsee
Termin
Noch nicht bekannt
Location
Strandbad Wannsee
Eintritt
Kostenlos

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Adresse
Wannseebadweg 25
14129 Berlin

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