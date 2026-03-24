Anbaden im Strandbad Wannsee

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Fotos: Anbaden 2023
Zahlreiche Menschen kamen am Karfreitag 2023 zum traditionellen Anbaden ins Strandbad Wannsee. mehr
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Traditionell am Karfreitag startet das Strandbad Wannsee in die Saison. Bei kostenlosem Eintritt können Mutige erste Schwimmzüge im Wannsee vollziehen.
Die Temperatur des Wannsees beträgt um die Osterzeit ca. knackige 7 Grad. Doch wer sich traut, wird belohnt: In zweimobilen Saunen können sich die Schwimmer:innen nach dem Ausflug im frischen Nass ausgiebig aufwärmen.
Auch an den drei weiteren Ostertagen ist das Strandbad Wannsee bei kostenlosem Eintritt geöffnet. Besonderes Highlight für Familien: Am Ostersonntag und Ostermontag werden je nach Wetterlage kleine Geschenke an Kinder verteilt.
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