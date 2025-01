Lichterzauber in der Zitadelle Spandau

Die Corona-Krise hat zumindest in einer Hinsicht eine positive Wirkung gezeigt: Spandau ist nun um einen Weihnachtsmarkt reicher. Der beliebte Weihnachtsmarkt in der Spandauer Altstadt konnte 2020 und 2021 nicht stattfinden. Als alternativer Standort bot die Zitadelle bessere Kontrollmöglichkeiten zur Einhaltung der pandemiebedingten Regulierungen. Schon bald verliebten sich Besucher in das neue, historische Setting. Heute kann sich Spandau damit rühmen, zwei der beliebtesten Weihnachtsmärkte Berlins zu beherbergen. 2022 fanden beide Weihnachtsmärkte erstmals parallel statt. 2023 und 2024 wurde auf der Zitadelle kein Weihnachtsmarkt ausgerichtet.