Sci-Fi-Marathon im Babylon

Noch nicht bekannt

Weltall (1)

Science Fiction satt auf der Leinwand: Das Babylon lädt auch in diesem Jahr wieder zum Marathon.

Kopfkissen und Schlafsäcke willkommen: Bei dem Sci-Fi-Marathon im Kino Babylon können es sich Cineasten richtig gemütlich machen. Das Programm 2025 wird zeitnah zur Veranstaltung ergänzt.

