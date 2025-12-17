Sci-Fi-Marathon im Babylon

© dpa
Filmfestivals
Filmfestivals, Filmfestspiele und Filmtage in Berlin mit Infos für Filmliebhaber und Cineasten, Terminen, Kinos und Veranstaltungsorten. mehr
Science Fiction satt auf der Leinwand: Das Babylon lädt auch in diesem Jahr wieder zum Marathon.
Kopfkissen und Schlafsäcke willkommen: Bei dem Sci-Fi-Marathon im Kino Babylon können es sich Cineasten richtig gemütlich machen. Das Programm 2025 wird zeitnah zur Veranstaltung ergänzt.
