Winterwunderland auf der Rennbahn Hoppegarten

Abgesagt

2021 sollte ein über 100.000 Quadratmeter großer weihnachtlicher Freizeitpark auf der Rennbahn Hoppegarten entstehen.

Zurück Weiter © dpa

© Magisches WinterWunderland 2021

Wichtiger Hinweis: Dem Winterwunderland in Hoppegarten wurde keine Genehmigung erteilt. Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) lehnte am 22. November 2021 den Antrag des Veranstalters auf Erteilung der Erlaubnis ab. Das Winterwunderland sollte zunächst vom 22. November 2021 bis 02. Januar 2022 öffnen.

Das Konzept orientiert sich an dem Winter wonderland im Londoner Hyde Park und verspricht, die ganze Magie der Weihnachtszeit einzufangen. Auf dem weitläufigen Gelände sorgen zahlreiche Beleuchtungen und Lichtelemente für festliche Stimmung. Auch ein richtiger Märchenwald ist geplant. Über dem gesamten Gelände wird der Duft von Zuckerwatte und gebrannten Mandeln schweben.

Fahrgeschäfte, Kunsthandwerk und Riesen-Weihnachtsbaum Neben dem laut Veranstalter-Angaben größten Weihnachtsbaum in Berlin-Brandenburg können sich Besucher auf rund 30 Fahrgeschäfte für Groß und Klein freuen. Besonders romantisch ist eine Fahrt auf dem 60 Meter hohen Riesenrad. Rasanter wird es im Kettenflieger oder auf den Achterbahnen. Eine Eisbahn lädt zum Eisstockschießen oder Pirouettendrehen ein. In der Händler-Gasse bieten Kunsthandwerker und internationale Händler ihre Waren an.



Weihnachtliche Live-Acts, Eisskulptur-Shows, Circus-Vorführungen und Puppentheater runden das Programm des Winterwunderlands ab.

Kostenloser Shuttlebus ab Breitscheidplatz Besucher reisen am besten mit der S-Bahn an (S-Bahnhof Hoppegarten). Darüber hinaus startet stündlich ein kostenloser Shuttlebus vom Breitscheidplatz aus, sodass gleich zwei Weihnachtsmärkte an einem Tag besucht werden können.

Winterwunderland auf der Rennbahn Hoppegarten 2021 Zum Stadtplan

Adresse Rennbahnallee 1 15366 Hoppegarten Zum Stadtplan Termine Abgesagt Hinweis Die Genehmigung für das Winterwunderland wurde nicht erteilt (Stand: 22. November 2021). Öffnungszeiten Montag bis Freitag 13 bis 21 Uhr, Freitag 12 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 22 Uhr Eintritt 3 Euro, Kinder bis 14: 2 Euro Corona-Regeln Es gelten die 3G-Regelungen Nahverkehr Bus 0.1 km Hoppegarten, Gemeinde 942 945

Hoppegarten, Gemeinde 0.2 km Hoppegarten, Lindenallee 943 944

Hoppegarten, Lindenallee

© dpa Weihnachtsmärkte in Berlin Oh du fröhliche Weihnachtszeit in der Hauptstadt. Hier finden Sie die schönsten Weihnachtsmärkte 2022 in Berlin. mehr