Queerstreet Festival

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Christopher Street Day 2026
Bei der CSD-Demo in Berlin gehen Menschen für die Rechte von Schwulen, Lesben, Transsexuellen und Transgendern, Inter- und Bisexuellen auf die Straße. mehr
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Ein neues Fest für alle, ganz ohne Schubladen: Das queere Fest fand 2021 zum ersten Mal statt und gehört nun fest zum Berliner Kulturjahr.
Das von Nina Queer mit initiierte Straßenfest will ein Gegenstück zum Lesbisch-schwulen Stadtfest im Osten der Stadt etablieren. Nach einem coronabedingt kleineren Auftakt verfolgt das queere Straßenfest das Ziel, sich zu einem vollumfänglichen Stadtteil-Fest zu entwickeln.
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