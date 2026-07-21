Aktuelle Sprache: Deutsch

Queerstreet Festival

Termin noch nicht bekannt

Zum Schmutzigen Hobby: Nina Queer

© Nina Queer

Ein neues Fest für alle, ganz ohne Schubladen: Das queere Fest fand 2021 zum ersten Mal statt und gehört nun fest zum Berliner Kulturjahr.

Das von Nina Queer mit initiierte Straßenfest will ein Gegenstück zum Lesbisch-schwulen Stadtfest im Osten der Stadt etablieren. Nach einem coronabedingt kleineren Auftakt verfolgt das queere Straßenfest das Ziel, sich zu einem vollumfänglichen Stadtteil-Fest zu entwickeln.

Auf einen Blick

Festival
Queerstreet Festival
Termine
Noch nicht bekannt
Location
Cassiopeia
Öffnungszeiten
Noch nicht bekannt
Eintritt
Noch nicht bekannt

RAW Gelände

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Adresse
Revaler Straße 99
10245 Berlin

Verkehrsanbindungen

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