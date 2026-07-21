Queerstreet Festival

Termin noch nicht bekannt

© Nina Queer

Ein neues Fest für alle, ganz ohne Schubladen: Das queere Fest fand 2021 zum ersten Mal statt und gehört nun fest zum Berliner Kulturjahr.

Das von Nina Queer mit initiierte Straßenfest will ein Gegenstück zum Lesbisch-schwulen Stadtfest im Osten der Stadt etablieren. Nach einem coronabedingt kleineren Auftakt verfolgt das queere Straßenfest das Ziel, sich zu einem vollumfänglichen Stadtteil-Fest zu entwickeln.

Auf einen Blick

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