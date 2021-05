Festivaleröffnung: 100 Jahre Georges Brassens

Der französische Chansonsänger Georges Brassens wäre in diesem Jahr 100 geworden. Coronabedingt muss das Brassens-Festival digital eröffnen.

Das Brassens-Festival findet jährlich in Basdorf statt. Die Corona-Pandemie verlangt jedoch nach neuen Formaten. So findet die dreitägige Auftaktveranstaltung in der Kunstfabrik Schlot in Berlin statt. Da keine Zuschauer erlaubt sind, werden die Konzerte live übertragen. Mit dabei sind Alexandra Julius Frölich & Alexander Gutman, Lutz Keller, Peter Liebehenschel, Amandine Thiriet, Jan Degenhardt, Walid Habash & Ittai Rosenbaum, Mochitos und Miositis. Weitere Konzerte sollen im Sommer und Herbst in Basdorf stattfinden.