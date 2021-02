Feelings: Digitale Ausstellung

«Feelings» ist eine rein virtuell konzipierte Ausstellung der Berliner synthesis gallery.

«Feelings» zeigt Werke von fünf Künstlern in einem elaborierten digitalen Ausstellungsraum, welcher es Besuchern auch erlaubt, miteinander in Kontakt zu treten und zu kommunizieren. Die Ausstellung kann über Smartphone und Browser in 2D, aber mit entsprechender Technik auch in 3D bzw. Virtual Reality erlebt werden. Die digitalen Kunstwerke können von allen Perspektiven aus betrachtet werden - besonders spannend ist mitunter die Ansicht aus dem Inneren einer Installation heraus. Zusätzliche Veranstaltungen und geführte Ausstellungsrundgänge sind geplant.