Die 33. Verleihung des Europäischen Filmpreises sollte in Reykjavík stattfinden. Coronabedingt finden die Zeremonien 2020 virtuell statt.

Der Europäische Filmpreis, auch bekannt als der «europäische Oscar» wird jährlich von der Europäischen Filmakademie verliehen. Der Hauptpreis gilt dem besten europäischen Film, insgesamt gibt es Preise in 23 Kategorien - etwa beste Darstellerin, beste Regie, bester Animationsfilms, beste Filmmusik oder bestes Drehbuch. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die traditionelle Gala zur Verleihung abgesagt. Stattdessen finden an mehreren Terminen Livestreams aus Berlin statt.

