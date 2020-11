Jazzfest Off Stage

Das Jazzfest Berlin erhält in diesem Jahr eine Erweiterung im digitalen Raum.

Ein spannender Mix aus Auftragsarbeiten, Videostatements und Interviews steht Jazzfans on demand zur Verfügung. Darüber hinaus werden zahlreiche Livekonzerte und vorproduzierte Filme in einem Festivalstream an allen vier Tagen des Jazzfest (05. bis 08. November 2020) gezeigt. So können Zuschauer vom eigenen Wohnzimmer aus nicht nur Performances aus Berlin, sondern auch live aus New York genießen.