BMW Motorrad Days

Drei Tage lang verwandelt sich der Sommergarten des Messegeländes in eine spannende und vielfältige Motorradwelt. Alte und neue Modelle können besichtigt und Probe gefahren werden - von Enduro zu Custom-Bike. Ganz besonderes Highlight sind die Werksführungen durch das BMW-Motorradwerk in Spandau. Darüber hinaus werden Ausflugsfahrten nach Brandenburg organisiert. Adrenalin pur erleben Besucher:innen bei den Stunt-, Steilwand-, Trial- und FMX-Shows. Mit einem kleine Bike-Parcours und verschiedenen Spielen in der Kids Area wird auch kleinen Gästen keinesfalls langweilig. Live-Musik am Abend sowie diverse kulinarische Angebote runden das Programm ab.