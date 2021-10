Konzertreihe: Berlin alive@Night

Viermal im Jahr präsentieren die Streaming-Plattformen Berlin (a)live und Alex Berlin nächtliche Konzerte.

Vier Stunden lang bringt die Berlin (alive)-Nacht Musik in die Wohnzimmer der Berliner. Das Programm wird sowohl harte Bässe als auch sanfte Töne beinhalten. The Razzzones, Eat Ghosts und Lunya werden am 16. April live performen. Auftakt der Veranstaltungsreihe war der 09. Oktober 2020.