25 Jahre Haus Schwarzenberg: Jubiläums-Livestream

Das Haus Schwarzenberg feiert sein 25 jähriges Bestehen. Das geplante Hoffest findet aufgrund der Corona-Pandemie nicht vor Ort, sondern um virtuellen Raum statt.

Sechs Stunden lang zeigen die Mieter des Kulturhauses in Mitte spannende Einblicke hinter die Kulissen des Hauses. Eine bunte Mischung aus Interviews, Tanz, Performances, experimentelle Formate und natürlich viel Musik entführt die Zuschauer in die freie und schräge Welt des Hauses. Los geht es um 19 Uhr. Moderator Andrew McGinn führt durch den Abend. Am Programm haben sich unter anderen die Galerie neurotitan, Eschloraque Rümschrümp, Monsterkabinett, Many Tentacles, MissVergnügen, Kino Central, Stefano Kollibay, Ceren Oykut, Yuko Matsuyama, Walter Glasshouse, Mark Boombastik und viele mehr.