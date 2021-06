Wissenswert: Videoserie des Museums für Naturkunde

Mit kurzen Videos bringt das Museum für Naturkunde Kindern und ihren Eltern die Welt der Wissenschaft näher.

Das Angebot umfasst Bastelanleitungen, kurzweilige Erklärungen, Tipps zum Zeichnen und Malen und vieles mehr. Die Videos werden von den Guides des Naturkundemuseums erstellt. So können kleine und große Berliner auch in Zeiten der Corona-Pandemie in die Welt der Dinosaurier und Co. eintauchen. Auch die Hintergründe des Sars-CoV-2-Virus werden kindgerecht erläutert.