Zahlreiche Berliner Galerien öffnen bei der Veranstaltungsreihe «Sunday Open» ihre Türen an einem Sonntag im Monat.

Nach der coronabedingten Zwangspause können die Galerien der Hauptstadt seit Anfang Mai wieder besucht werden. Um dem kunstaffinen Publikum eine zusätzliche Möglichkeit zu geben, Homeschooling, Homeoffice und Pandemiesorgen für eine Weile zu vergessen und in die Welt der Kunst einzutauchen. Einmal im Monat öffnen die Ausstellungshäuser daher auch am Sonntag.



Zu Wahrung des geltenden Abstandsgebotes und der erforderlichen Hygienemaßnahmen gelten in einigen Galerien Zugangsbeschränkungen. Zudem ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Einzelhandelsgeschäften verpflichtend.