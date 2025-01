Weihnachtsmarkt auf dem Monopol-Gelände

Ein regelrechtes Nordpol-Winterdorf soll in den Dezemberwochenenden auf dem charismatischen Gelände entstehen. An den Ständen wird eine ausgesuchte Auswahl an Kunst und Design geboten. Dazu gibt es ein buntes Kultur- und Kinderprogramm mit Musik und Lagerfeuer sowie hochwertige Leckereien und Getränke.