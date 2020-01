Eine aquatische Lichtinstallation des Künstler Rainer W. Gottemeier wird im Rahmen des 30-jährigen Mauerfalljubiläums Grenzlinien auf die Spree zeichnen.

Eine Lichtinstallation des Künstlers Rainer Gottemeier steht während der Aktion "Lichtparcours 2010" in einem Teich in Braunschweig (Archivfoto vom 16.06.2010).

Der Künstler Rainer Gottemeier steht 2016 vor der Lichtinstallation "Lichtachsen reloaded" entlang der ehemaligen Mauerlinie an der Heilandskirche in Sacrow, einem Ortsteil von Potsdam.

An der Berliner East Side Gallery, in Sichtweite der Oberbaumbrücke, installiert Lichtkünstler Rainer Walter Gottemeier in der Spree eine ca. 150 Meter lange Lichtachse aus schwimmenden, leuchtenden Stab- und Signalbojen. Die 50 Neonstab-Bojen und zahlreiche blitzende Signalrettungslampen und deren Reflexionen sollen so eine Grenzlinie zwischen Kreuzberg (ehem. West-Berlin) und Friedrichshain (ehem. Ost-Berlin) symbolisieren. Die Lichtinstallation «Was hier jetzt ist, was hier einst war» kann am besten vom Ufer der East Side Gallery aus besichtigt werden.