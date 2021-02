Beim Spring Light Festival zelebrieren Lichtkünstler das Frühlingserwachen.

Traditionell erstrahlen die Gebäude der Hauptstadt im Oktober bunt. Während der Lichterfeste im Herbst finden zwei Festivals: Berlin Leuchtet und Festival of Lights statt. Mit dem Lichtkunstfestival «Spring Light Festival» will der Verein Berlin Leuchtet e. V. 2021 zum ersten Mal ein weiteres Leuchtevent anbieten.

Auf einen Blick

Was: Spring Light Festival

Wann: Nicht bekannt

Wann genau: Die meisten Installationen werden täglich von 19 Uhr bis 24 Uhr leuchten

Wo: an verschiedenen Plätzen in Berlin

Eintritt: frei

Bitte beachten Sie: Das Spring Light Festival wurde durch den Veranstalter Berlin Leuchtet e.V. ursprünglich für den 27. Februar bis 08. März 2020 angekündigt. Wie Berlin Leuchtet e.V. uns am 24. Februar 2020 mitteilte, musste das Festival auf das Jahr 2021 verschoben werden. Das Programm für das Spring Light Festival 2021 solle im Herbst veröffentlicht werden.