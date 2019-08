Häagen-Dazs Fashion Show

30 Mode-Schüler des Berliner Lette Vereins präsentieren eine «The Design of Exträordinary»-Kollektion, welche sich an Eissorten des US-amerikanischen Speiseeisherstellers orientiert.

Martina Vogt, Abteilungsleiterin Modedesign des Lette Vereins, sagte: «Den Geschmack von Eiscreme in Mode umzusetzen, ist eine spannende Chance für unsere Modeschüler, ihr fachliches Können unter Beweis zu stellen und neue kreative Ansätze auszuprobieren. Die Möglichkeit, die Kollektionen vor einem großen Publikum zu zeigen, ist zudem natürlich etwas Besonderes.» Designer Kilian Kerner begleitete die angehenden Designer. Während der Fashion-Show können die Besucher nicht nur die Looks auf dem Catwalk in Augenschein nehmen, sondern Eiscremesorten von Häagen-Dazs probieren.